Seelze/Letter

Erheblich alkoholisiert ist ein 46-jähriger Autofahrer gewesen, der um Sonnabend um 21.45 Uhr von einer Streife in Seelze-Süd kontrolliert wurde, teilt ein Sprecher des Kommissariats Seelze mit. Ein Test ergab einen Wert von 2,52 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein des Seelzers sicher. Außerdem erwischte eine Streife am Sonntag um 6.15 Uhr einen 20-jährigen Hannoveraner, der mit seinem Mazda in der Straße Im Sande unterwegs war und ebenfalls Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 0,22 Promille, allerdings gilt für Fahrer unter 21 Jahren eine Null-Promille-Grenze. Der 20-Jährige muss mit einem Bußgeld von 250 Euro und einem Punkt in der sogenannten Verkehrssünderdatei rechnen.

Von Thomas Tschörner