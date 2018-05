Seelze

Zahlreiche Seelzer haben sich inzwischen für den bundesweiten Klimaschutzwettbewerb Stadtradeln angemeldet. Am Sonntag, 27. Mai, geht es los. Dann zählen bis Sonnabend, 16. Juni, zählen alle Kilometer, die die Beteiligten auf dem Rad zurückgelegt haben.

„Beim Stadtradeln geht es auch darum, gemeinsam ein symbolisches Zeichen für das Fahrrad zu setzen“, sagt Gunter Stegemann, Klimaschutzmanager der Stadt Seelze. Als einfaches Fortbewegungsmittel biete es unzählige Vorteile. „Im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln ist es kostengünstig, kompakt, leise, wartungsarm und natürlich umweltfreundlich“, sagt Stegemann. Daher freue er sich auf die bereits angemeldeten und möglichst viele weitere aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Jeder kann am Stadtradeln teilnehmen, egal ob jung oder alt.“ Anmeldungen sind weiterhin im Internet unter www.stadtradeln.de möglich.

Fahrradtour nach Eilvese

Zum Kampagnenstart am Sonntag, 27. Mai, lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Garbsen-Seelze, unterstützt von der Stadt Seelze, zu einer rund 60 Kilometer langen, geführten Fahrrad-Sonntagstour nach Eilvese ein. Treffpunkt in Seelze ist um 9.30 Uhr am Alten Krug. Von dort aus fährt die Gruppe weiter zum Kastanienplatz nach Altgarbsen als offiziellem Tour-Startpunkt.

Von Linda Tonn