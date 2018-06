Letter

Autoknacker haben in der Nacht zum Dienstag einen am Boschweg in Letter parkenden Mercedes Benz aufgebrochen und den Airbag aus dem Multifunktionslenkrad ausgebaut. Wie die Polizei mitteilte, wird der Schaden auf insgesamt rund 1500 Euro geschätzt. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 erreichen.

Von Thomas Tschörner