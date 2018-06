Dedensen

Die Kinder- und Jugendbuchautorin Nikola Huppertz hat am Mittwoch vor Dedensens Grundschülern gelesen. Auf Einladung der Lesestube stellte sie den rund 40 Jungen und Mädchen der ersten und zweiten Klasse im Pfarrhaus ihr neues Buch „Als wir einmal Waisenkinder waren“ vor. Mit Sorge sehen drei Geschwister ihre Eltern zu einer Moorwanderung aufbrechen: Die Kinder stellen sich vor, dass Mutter und Vater im Moor versinken und zu Moorleichen werden können. Daraus entwickelt sich die spannende Frage, wie sie wohl als Waisenkinder zurecht kommen. Huppertz liest nicht nur vor, sondern bezieht ihr Publikum immer wieder ein. Die Kinder machen Vorschläge und überlegen, wie es weitergehen könnte. Nach dem Verteilen von Autogrammen und einer kleinen Pause ging es mit der dritten und vierten Klasse weiter, für die Huppertz ihr Buch „Die unglaubliche Geschichte von Wenzel, dem Räuber Kawinski, Strupp und dem Suseldrusel“ ausgewählt hatte. Die seit 34 Jahren bestehende Lesestube Dedensen organisiert einmal jährlich eine Lesung für die Grundschule. Unterstützt wird die Aktion vom Friedrich-Bödecker-Kreis, der sich der Leseförderung verschrieben hat. Die Lesestube verleiht jeweils montags von 18 bis 19.30 Uhr und mittwochs 16 bis 17 Uhr Bücher in ihrem Raum im Pfarrhaus an der Straße Altes Dorf 28. Für die Grundschule gibt es zusätzliche Termine.

Von Thomas Tschörner