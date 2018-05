Der Heimatverein Dedensen erinnert an den ersten Halt der Eisenbahn am 2. Juli 1893 im Dorf. Künftig soll ein Schild an das historische Ereignis vor 125 Jahren erinnern. Um das Jubiläum zu würdigen, will der Verein am 1. Juli ein Fest für ganz Dedensen auf die Beine stellen.