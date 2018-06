Seelze

Diebe haben drei Fahrräder in Seelze gestohlen. In einem vierten Fall wurde der Dieb gestört und zerstach den hinteren Reifen. Außerdem haben Einbrecher versucht, sich Zugang zu einem Fahrradkeller zu verschaffen.

Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte am Freitag um 19 Uhr im Bereich der Stöckener Straße in Letter ein angeschlossenes schwarzes Herrenrad entwendet. Ebenfalls am Freitag stahlen Diebe zwischen 11 und 17.30 Uhr am Bahnhof Seelze ein Tourenrad, dass mit einem Schloss gesichert war. Ein unverschlossenes Fahrrad entwendeten Unbekannte am Sonnabend zwischen 2 und 4 Uhr von einem Grundstück an der Lakefeldstraße 3 in Letter.

Bereits am Donnerstag hatte die Täter versucht, um 10.30 Uhr ein im Bereich des Sonderpostenmarktes Zimmermann an der Straße Brüggefeld in Seelze abgestelltes Damenfahrrad zu stehlen. Der Dieb wurde dabei jedoch gestört, gab sein Vorhaben auf, zerstach jedoch den hinteren Reifen. Anschließend konnte er unerkannt entkommen.

Außerdem haben Einbrecher zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonnabend, 4.30 Uhr, versucht, den Gemeinschaftsfahrradkeller des Mehrfamilienhauses Hannoversche Straße 35 in Seelze aufzubrechen. Dies misslang, Fahrräder wurden nicht gestohlen.

In allen Fällen hofft die Polizei auf Zeugen und nimmt unter Telefon (05137) 827115 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner