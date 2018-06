Lohnde

Einbrecher sind in der Nacht zu Sonnabend gewaltsam in den Lebensmittelmarkt an der Calenberger Straße in Lohnde eingedrungen, teilt die Polizei mit. Die Unbekannten entwendeten aus den Räumen lediglich eine kleine Summe Bargeld und konnten anschließend entkommen. Die genaue Höhe des Betrags steht noch nicht fest. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugen. Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Feststellungen gemacht hat, erreicht das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270.

Von Thomas Tschörner