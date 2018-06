Seelze/Velber

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter am Freitag zwischen 11.30 und 12 Uhr auf dem Kundenparkplatz des E-Centers an der Hannoverschen Straße in Seelze einen parkenden weißen Golf Kombi am hinteren Stoßfänger beschädigt, teilt die Polizei mit. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 2000 Euro zu kümmern.

Außerdem hat ein Fahrer am Sonnabend zwischen 10.30 und 15.20 Uhr vermutlich beim Ausparken einen blauen Audi A 3 touchiert, der an der Straße Im Brande in Velber geparkt war. Der Audi wurde im hinteren linken Bereich am Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Die Ermittler hoffen in beiden Fällen auf Zeugen und nehmen unter Telefon (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner