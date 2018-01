Feuerwehr fährt mit Trauerflor an Funkantennen

Seelze. Die rund 30 Fahrzeuge von Seelzes Feuerwehren sind bis zum 26. Januar mit einem Trauerflor an der Funkantenne unterwegs. Grund sind zwei Angehörige von Freiweilligen Feuerwehren, die bei Unwettereinsätzen während des Sturms Friederike am Donnerstag vergangener Woche ums Leben gekommen sind. So sei ein 28-jähriger Feuerwehrmann aus Bad Salzungen in Thüringen von einem umstürzenden Baum erschlagen und sein Kamerad schwer verletzt worden, als beide eine eingeklemmte Autofahrerin befreien wollten, berichtet Seelzes Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler. Außerdem starb in Sundern (Sauerland) in Nordrhein Westfalen ein 51-jähriger Feuerwehrmann bei einem Einsatz.

„Aus Anlass dieser dramatischen Vorfälle in Thüringen und Nordrhein-Westfalen wollen die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Seelze ihr tiefempfundenes Mitgefühl und Trauer für die Betroffenen und deren Angehörigen ausdrücken“, sagte Köhler. Großer Respekt gelte den Feuerwehrkameraden, die in Erfüllung ihrer Dienstpflicht ums Leben kamen. Zum Zeichen der Anteilnahme und Trauer seien deshalb alle Feuerwehrfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Seelze bis zum 26. Januar mit einem Trauerflor versehen.

Von Thomas Tschörner