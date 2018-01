Brüder-Grimm-Schule muss mehr Schüler aufnehmen

Eltern in Velber und Letter-Süd mit Kindern, die im Sommer 2019 eingeschult werden, müssen sich darauf einstellen, ihre Kinder nach Letter in die Brüder-Grimm-Schule zu schicken. Die Stadt hat dafür eine Beschlussvorlage verfasst, über die der Rat voraussichtlich am Donnerstag, 22.Februar, entscheiden wird.