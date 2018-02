Feuerwehr Dedensen rückte 38 Mal aus

Dedensen. Einen weiteren Schritt nach vorn geht es für Dedensens Ortsbrandmeister Rene Corterier: Er darf sich Oberbrandmeister nennen. Befördert wurde er bei der Jahresversammlung am Sonnabend. Corterier bekommt Verstärkung in sein Team: Lea Ohlinger unterstützt die Feuerwehr als Feuerwehrfrau, Tiberius Vaidos, Fabian Prahl und Joachim Dreyer wurden zu Oberfeuerwehrmänner befördert. Steffen Stille darf sich ab sofort Löschmeister nennen. Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielt Alterskamerad Detlef Röbbing vei der Versammlung im Haus der Vereine das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbands Niedersachsen.

Rückblick auf das vergangene Jahr

Neben Ehrungen und Beförderungen gab Rene Corterier auch einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Schon lange rückt die Technische Hilfeleistung bei den Feuerwehren immer mehr in den Vordergrund. Auch bei den insgesamt 38 Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Dedensen im vergangenen Jahr handelte es sich bei 26 davon um Technische Hilfeleistungen. Neun waren Brandeinsätze, zu den weiteren machte der Ortsbrandmeister keine näheren Angaben.

Hervorgehoben hat Corterier bei seinem Bericht den Einsatz bei einem Verkehrsunfall auf der A2 im Juni, bei dem sich ein Fahrzeug überschlagen hatte und auf dem Dach zum Stehen kam. Die erste Alarmierung, eine Person sei im Wageninneren eingeklemmt und das Fahrzeug habe Feuer gefangen bestätigte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte jedoch nicht. Auch der Herbststurm „Xavier“ forderte die Freiwilligen Helfer. „Tendenziell lässt sich feststellen, dass Wetterereignisse in den letzten Jahren zugenommen haben und dies die Ortsfeuerwehr regelmäßig gefordert hat“, sagte Corterier.

Von Sandra Remmer