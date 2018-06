Letter/Seelze

Gleich zwei Mal sind am Montag Unfallverursacher vom Unfallort geflüchtet. Bei einem Auffahrunfall in Letter wurde zudem ein Motorradfahrer verletzt. Polizeiangaben zufolge war um 17.50 Uhr der Fahrer eines silbernen Skoda vom Wiesenweg links in die Lange-Feld-Straße abgebogen. Dabei missachtete er die Vorfahrt und zwang einen 32-jährigen Seelzer, der mit seinem BMW in Richtung Seelze unterwegs war, zum abrupten Bremsen.

Ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den BMW auf. Der 17-Jährige stürzte zu Boden und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Der Polizei ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silbernen Skoda handelte. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05137) 8270.

Bereits zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer einen BMW, der auf der Wunstorfer Straße in Höhe der Hausnummer 7 abgestellt war. Der entstandene Lackschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise.

Von Linda Tonn