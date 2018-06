Seelze

Die Ortsfeuerwehr Seelze hat am Sonntag eine Entenfamilie gerettet, die sich offenbar verirrt hatte. „Zehn Küken watschelten mit ihrer Mutter auf der Bremer Straße in Richtung Innenstadt“, berichtet Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner. In Höhe der Kreuz-Apotheke wurden die Tiere von Passanten aufgehalten, die um 9.26 Uhr die Feuerwehr mit dem Hinweis auf eine hilflose Entenfamilie zu Hilfe riefen.

Zur Galerie Kleine Enten watschelten mit Mutter durch Seelzes Innenstadt und werden von den Helfern an Gewässer gebracht.

Vier Feuerwehrleute machten sich mit einem Fahrzeug sowie einem Tierrettungshilfesatz und einem großen Pappkarton auf den Weg. Die Küken hätten sich leicht einfangen lassen, sagte Bittner. Nicht jedoch die Mutter, die aber den Weg des Kartons mit ihrem Nachwuchs über die Bremer Straße und die L 390 zum Regenwasserrückhaltebecken von Honeywell begleitete. Dort hoben die Helfer vorsichtig den Maschendrahtzaun an und ließen die Küken auf das Gelände des Gewässers. „Dort war die Entenfamilie dann wieder vereinbart“, sagte Bittner.

Von Thomas Tschörner