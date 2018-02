Ortsrat befasst sich erneut mit dem Alten Rathaus

Letter. Als Tagesordnungspunkt Nummer elf war in der Ortsratssitzung am 5. Februar der Verkauf des städtischen Grundstücks Bürgermeister-Röber-Platz 1 inklusive des sich darauf befindlichen Gebäudes auf der Tagesordnung festgelegt – und wurde abgesetzt. Am Dienstag, 20. Februar, um 18.30 Uhr wollen sich nun die Ortsratsmitglieder in einer weiteren Sitzung im Alten Rathaus mit diesem Thema befassen.

Die Entscheidung der demokratisch gewählten Jury, dem eingereichten Konzept der Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) den Zuschlag für die Neubebauung des Grundstücks im Herzen von Letter zu erteilen, hatte nicht bei allen für Zustimmung gesorgt. Kritiker warfen der Stadt unter anderem vor, nicht mit offenen Karten gespielt zu haben, weil sie die anderen fünf eingereichten Entwürfe nicht öffentlich gezeigt habe.

„Wie sollen Ratsmitglieder über etwas entscheiden, das sie gar nicht gesehen haben“, fragte sich zum Beispiel die Planungs GbR aus Letter, die sich ebenfalls an dem Wettbewerb beteiligt hatte. Die Verwaltung hat nun am vergangenen Freitag den Ratsmitgliedern die Möglichkeit zur Einsicht in die Konzepte gewährt. Die endgültige Entscheidung über die Zukunft des Gebäudes soll der Rat am kommenden Donnerstag, 22. Febrauar, in seiner Sitzung treffen. rem

Von Sandra Remmer