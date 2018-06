Bei einer Großkontrolle hat die Polizei am Mittwochabend in Seelze insgesamt 181 Fahrzeuge angehalten. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf Alkohol- und Drogenkonsum der Fahrer. Die Polizei zog am Donnerstag eine positive Bilanz: Drogen hatte keiner der Kontrollierten konsumiert, und die Alkoholtestwerte lagen unterhalb der 0,5-Promille-Grenze.