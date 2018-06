Mit den Kindertagesstätten Buddelburg in Dedensen und dem Kindergarten in Gümmer haben zwei weitere Seelzer Kindertagesstätten erfolgreich am Qualifizierungslehrgang „Wortschatz“ der Region Hannover teilgenommen. Die erworbene Kompetenz in Sachen Sprache kennzeichnet fortan eine Plakette, die im Eingangsbereich angebracht werden soll.