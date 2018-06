Seelze

Ein roter VW Passat und ein silberfarbenes Minicar sind zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 11 Uhr, an der Straße Vor den Specken beschädigt worden, teilt die Polizei mit. Bei dem Minicar zogen Unbekannte am oberen Bereich der Kunststofftür, wodurch die Kunststoffverkleidung brach. Außerdem schlugen der oder die Täter mit einem Stein die Windschutzscheibe des Passats ein. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzen die Beamten auf rund 500 Euro. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner