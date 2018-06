Seelze

Der Seniorenbeirat Seelze hat am Dienstag anlässlich des Tages des Umweltschutzes auf dem Wochenmarkt vor dem Rathaus für mehr Umweltschutz geworben. Gleichzeitig wollte der Beirat auf sich aufmerksam machen. „Wir sind immer noch nicht allen bekannt“, sagte der Vorsitzende Hans Werner Weiss. Am Stand des Seniorenbeirates verteilten Grit Stockmann, Erika Monecke, Werner Blake, Werner Murek, Günther Weinreich, Matthias Krieger und Weiss Einkaufstaschen aus Stoff und Infomaterial der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha). „Es ist schlimm, wie verschmutzt die Welt ist“, sagte Weiss. Mit der Resonanz war der Seniorenbeirat zufrieden. Viele Marktbesucher hätten den Stand angesteuert. „Wir werden auch nach Letter gehen und uns dort präsentieren“, kündigte Weiss an.

Von Thomas Tschörner