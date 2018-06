Lohnde/Seelze

Unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag, 1. Juni, in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 7.50 Uhr in der Straße Am Denkmal in Lohnde den vorderen linken Reifen eines Audis zerstochen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Ebenfalls ungeklärt ist die Zerstörung einer Außenlampe in der Hannoverschen Straße in Seelze. Am Grundstück der Hausnummer 64 haben Unbekannte zwischen Sonnabend, 26. Mai, 20 Uhr, und Sonntag, 27. Mai, 0.15 Uhr, eine Lampe mit Fußtritten zerstört. Der Schaden liegt bei 1000 Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon (05137) 827115. ton

Von Linda Tonn