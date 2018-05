Seelze

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, den Lack eines VW Polo zerkratzt, berichtet die Polizei. Der Wagen einer 50-jährigen Seelzerin war an der Hannoverschen Straße in Seelze abgestellt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner