Kirchwehren

In der Küche eines Wohnhauses an der Straße Kirchwehrener Ring entdeckten die Bewohner am frühen Sonnabend einen großen Wasserschaden und alarmierten um 0.38 Uhr die Ortsfeuerwehr Kirchwehren. „Ursache war eine fehlerhafte Montage der Trinkwassereinführung von der Straße ins Gebäude, so dass durch zudrehen der Hauptwasserleitung im Gebäude das Problem nicht gelöst werden konnte“, sagt Kirchwehrens Feuerwehrsprecher Rainer Kratochwille. Als Sofortmaßnahme öffneten die Feuerwehrleute einen Unterflurhydranten, um den Druck auf der Waserversorgungsleitung zu reduzieren. Dadurch konnte der Schaden im Gebäude deutlich verringert werden. Außerdem informierte die Feuerwehr den Störungsdienst des Wasserversorgers Enercity, der umgehend zur Einsatzstelle gekommen sei. Gegen 2 Uhr sei der Einsatz für die elf Feuerwehrleute erfolgreich beendet gewesen, teilt Kratochwille mit.

Von Thomas Tschörner