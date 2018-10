Seelze

Die Ortsfeuerwehr Seelze will am Sonnabend, 13. Oktober, die Hydranten im Stadtteil warten und sie winterfest machen, teilt Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner mit. Bei den um 8 Uhr beginnenden Arbeiten würden die Hydranten unter anderem gespült. Bittner rechnet damit, dass bis 13 Uhr alles erledigt ist. Es könne anschließend zu leichten Trübungen des Trinkwassers kommen, die aber gesundheitlich unbedenklich seien, betont Bittner. Die Überprüfung und Wartung der Wasserentnahmestelle im Stadtgebiet ist eine regelmäßige Routinearbeit, die die Feuerwehren der Obentrautstadt jeweils von Einbruch des Winters in Angriff nehmen.

Von Thomas Tschörner