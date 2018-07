Letter

Die Polizei Seelze hat eine Unfallflucht aufklären und den Verursacher ermitteln können. Wie die Polizei mitteilte, hatte der zunächst unbekannte Fahrer am Freitag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz des NP-Marktes an der Lange-Feld-Straße in Letter beim Rangieren in einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten Volvo beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 1000 Euro zu kümmern. Allerdings hatten Zeugen den Fahrer beobachtet. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Von Thomas Tschörner