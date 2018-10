Lohnde

Die Polizei Seelze hat am Donnerstag gegen 18 Uhr einen 28-jährigen Mann in Lohnde festgenommen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vorlag. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, entdeckte eine Streife den amtsbekannten Seelzer auf einem Balkon in Lohnde, wo er einen Bekannten besucht hatte. Der 28-Jährige versuchte sich durch Klettern von einem zum anderen Balkon der Festnahme zu entziehen. Nachdem das Haus komplett umstellt war und auch ein Diensthund zum Einsatz kam, konnten die Polizisten den Mann schließlich in einer Abstellkammer des Hauses widerstandslos festnehmen. Ein Beamter berichtete, dass die Angst vor dem Diensthund dem Festgenommenen direkt anzusehen war. Der 28-Jährige wurde direkt in die Justizvollzugsanstalt Hannover gebracht, wo er wegen diverser Eigentumsdelikte und Bedrohung mehrere Monate verbringen muss. Während der Festnahme entdeckten die Polizisten bei einem weiteren, ebenfalls den Behörden bereits bekannten Seelzer noch eine geringe Menge Marihuana und beschlagnahmten sie. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von Thomas Tschörner