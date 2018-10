Letter

Die Polizei hat am Donnerstag einen Einbrecher vorläufig festgenommen. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, hatten Zeugen gemeldet, dass ein Mann eine Scheibe eines Schönheitssalons an der Klöcknerstraße eingeschlagen hatte und in das Geschäft einzusteigen versuchte. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchtete der Täter. Polizisten entdeckten ihn unter einem Balkon und nahmen ihn fest. Der 14-Jährige war alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von 1,86 Promille. Außerdem stand unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Von Thomas Tschörner