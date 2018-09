Almhorst

Die Polizei Seelze hat am Mittwoch an der Straße Lerchenkamp in Almhorst einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen, der schlafend in einem gestohlenen Volvo saß. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den entscheidenden Hinweis gegeben, berichtet Ralf Hantke, Sprecher des Polizeikommissariats Seelze.

Um 8.15 Uhr teilte ein Anwohner der Polizei eine verdächtige Beobachtung mit: Im Lerchenkamp stand ein schwarzer Volvo mit einer auf dem Fahrersitz offensichtlich schlafenden Person. Eine schnell eintreffende Streife stellte fest, dass der Wagen vor kurzer Zeit in Hannover gestohlen worden war. Der im Auto sitzende 30-jährige Letteraner wurde von den Polizisten geweckt und festgenommen. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen diverser Delikte vor.Die Beamten stellen den gestohlenen Volvo sicher. Bei dem festgenommenen 30-Jährigen wurde zudem noch eine geringe Menge Heroin und Kokain gefunden. Die Polizisten leiteten deshalb weitere Strafverfahren wegen unerlaubtem Drogenbesitz ein. Der Letteraner muss jetzt die nächsten Monate in einer Justizvollzugsanstalt verbringen. Die Ermittlungen dauern an.

„Diesen Erfolg verdankt die Polizei dem aufmerksamen Bürger, der den entscheidenden Hinweis gegeben hat“, sagt Hantke. Der Fall bestätige wieder, dass jede verdächtige Feststellung der Polizei mitgeteilt werden sollte.

Von Thomas Tschörner