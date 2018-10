Seelze

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag an der Heimstättenstraße fünf parkende Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, zerkratzten die Randalierer mit einem spitzen Gegenstand jeweils die gesamte Beifahrerseite von zwei Skodas, zwei Fords und einem VW, die am Straßenrand standen. Den dabei entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf circa 6000 Euro. Die Verursacher konnten unerkannt entkommen. Die Beamten hoffen deshalb auf Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 827115 entgegen.

Von Thomas Tschörner