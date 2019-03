Lohnde

Marcel Kunze ist froh, als er wieder festen Boden unter den Füßen hat. Seit sechs Monaten ist er bei der Feuerwehr – am Sonnabend hat er er die Ausbildungsteil „Technische Hilfeleistung“ seiner Truppmannausbildung absolviert und musste sich dafür von einem sieben Meter hohen Übungsturm abseilen. 22 Nachwuchskräfte aus zehn Ortsteilen stellten sich in Lohnde an vier Stationen verschiedenen Herausforderungen – eine davon war die Nass-Ausbildung. „Das erste Mal einen Schlauch der 90 Kilo wiegt bewegen, halten und zielen, das ist nicht ganz einfach“, sagt Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler. Eine zweite Station vermittelte den richtigen Einsatz der Geräte, die im Feuerwehrfahrzeug mitgeführt werden. Auch der Einsatz der tragbaren Leitern wurde trainiert. Beim Retten und Selbstretten in luftige Höhe sei es besonders wichtig, dass der Feuerwehrmann an zwei Seilen hänge, erklärt Ausbilder Frank Wollny. Bis der 25-jährige Kunze selbst einen Einsatz begleiten kann, wird noch viel Zeit vergehen. Im März stehen noch weitere sieben Termine an.

Von Heike Baake