Seelze

Weil es ihm beim Einparken nicht schnell genug ging, hat ein 81-jähriger Golf-Fahrer eine Frau beim Einparken bedrängt und beschimpft. Polizeiangaben zufolge hatte die 34-Jährige am Donnerstagmittag versucht, an der Herderstraße in Seelze einen Autofahrer mit Anhänger mit der Hand in eine Parklücke zu lenken. Dadurch fühlte sich der Golf-Fahrer, der die Herderstraße passieren wollte, offenbar gestört. Laut Zeugenaussagen sei der Senior wütend geworden, ließ seinen Motor laut aufheulen und fuhr in bedrohlicher Art und Weise auf die 34-Jährige zu. Nur wenige Zentimeter von ihr entfernt kam er laut Angaben der Polizei zum Stehen. Ein Augenzeuge sprach den Autofahrer an, versuchte ihn zu beruhigen und dazu zu bewegen, einfach an dem Anhänger vorbei zu fahren. Anschließend setzte der zwischen 20 und 30 Jahre alte Mann seinen Weg fort. Die Polizei sucht ihn nun als Zeugen und bittet ihn sowie weitere Zeugen sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 auf dem Kommissariat zu melden. Gegen den wütenden Senior hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. rem

Von Sandra Remmer