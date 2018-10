Gümmer/Seelze

Die Tage werden kürzer, die typische Einbruchszeit beginnt. Vermutlich am Montagabend um kurz vor 20 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Sachsenstraße in Gümmer ein. Die Täter flüchteten ohne Beute – die Polizei nimmt an, dass sie durch eine Alarmanlage bei ihrem Vorhaben gestört wurden.

Fahrerflucht: Zeugen gesucht

In Seelze hat ein Unbekannter ebenfalls am Montag mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen Seat beschädigt, der an der Bremer Straße in Höhe der Hausnummer 7 abgestellt war. Die Polizei gibt die Tatzeit mit 16 Uhr an. Nach ersten Zeugenaussagen handelte es sich beim Auto des Verursachers um einen weißen Opel. Den Schaden am Außenspiegel schätzen die Ermittler auf etwa 250 Euro.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter Telefon (05137) 8270 beim Kommissariat in Seelze zu melden.

Von Sandra Remmer