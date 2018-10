Seelze

Weil sie mehrfach in den Gegenverkehr geriet, fiel eine 43-jährige Golffahrerin am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr einem Polizisten auf, der privat auf der B 441 unterwegs war. Die Frau wurde mehrmals per Lichthupe auf ihr Fahrverhalten aufmerksam gemacht. Der Polizist alarmierte unverzüglich seine Kollegen. Bei der Überprüfung der 43-Jährigen stellten die Beamten einen Alkoholgehalt von 2,79 Promille fest. Ihren Führerschein musste die Seelzerin abgeben. Außerdem wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder die durch das Fahrverhalten der Frau gefährdet wurden sich unter (0 51 37) 82 70 bei der Polizei in Seelze zu melden.

Von Sandra Remmer