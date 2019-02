Seelze

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Amsterdamer Gracht in Seelze-Süd einen BMW aufgebrochen. Sie entwendeten ein fest installiertes Navigationsgerät, das Lenkrad und Airbags aus dem Fahrzeug. Der BMW parkte in der Nähe des Einfamilienhauses der Geschädigten. Zwischen Sonnabend, 15 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, haben Autoknacker einen weiteren BMW in Seelze-Süd aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug, das an der Haager Gracht geparkt war, entwendeten die Täter ebenfalls das Navigationsgerät. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizei Seelze hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden.

Von Sandra Remmer