Döteberg

Autoknacker haben in der Nacht zu Freitag einen an der Dorfstraße 18 in Döteberg abgestellten orangefarbenen Ford Transit gewaltsam aufgebrochen, berichtet die Polizei. Aus dem Firmenfahrzeug wurden diverse Werkzeuge gestohlen. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 300 Euro. Außerdem drangen die Täter auf dem gleichen Grundstück in einen Lagerraum ein, aus dem sie zwei sogenannte Pressgeräte im Wert von etwa 2000 Euro entwendeten. Zeugen können sich unter der Rufnummer (05137) 8270 an die Polizei Seelze wenden.

Von Thomas Tschörner