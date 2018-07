Kirchwehren

Doppelten Kunstgenuss hat das Musikfestival Seelze (MuSe) am Sonntagnachmittag dem Publikum geboten: Im Atelier von Wolfgang Tiemann haben Countertenor Alex Potter und Cembalist Michael Fuerst ein sensationelles Konzert gegeben. Davor und danach konnte sich das Publikum in Tiemanns Kunsthaus die Arbeiten des Malers und Bildhauers anschauen.

Zur Galerie Countertenor Alex Potter und Cembalist Michael Fuerst spielen Werke von Purcell und Händel in Wolfgang Tiemanns Atelier in Kirchwehren.

Unter dem Motto „Barock in England“ brachten Potter und Fuerst Lieder von Henry Purcell und Georg-Friedrich Händel ebenso zu Gehör wie Stücke von unter anderen Henry Lawes, Matthew Locke und John Blow. Beide Musiker sind ausgewiesene Experten und haben Spaß an ihrem Tun. So beschränkten sie sich nicht nur auf die Wiedergabe der einzelnen Lieder, sondern steuerten auch viel Wissenswertes über die Komponisten und damit aus der europäischen Kulturgeschichte bei. Die Trennung zwischen sakralen und weltlichen Liedern sei damals nicht so strikt wie heute gewesen, sagte Potter. „In vielen Sammlungen standen beide nebeneinander.“ So wechselten sich ernste Themen mit eher weltlichen Motiven ab. Und auch das Atelier erwies sich als idealer Musikraum mit guter Akustik, in dem auch die jüngsten Arbeiten Tiemanns betrachtet werden konnten, seine Auseinandersetzung und Neuinterpretation mit den Werken des holländischen Malers Jan Vermeer. Potter und Fuerst überzeugten das Publikum, das die beiden Musiker erst nach zwei Zugaben entließ.

Er sei nur der Raumgeber, hatte Tiemann zu Beginn erklärt. Scherzend fügte er hinzu, dass die Künstler ihm nach einer Probe abgeraten hätten, selbst mitzusingen. „Ich freue mich, dass es so voll ist“, sagte Tiemann. Haiger Scholz, Seelzes ehemaliger Stadtdirektor und derzeit Staatssekretär in Niedersachsens Sozialministerium, hob hervor, dass nicht im Konzertsaal oder Musikzimmer gespielt werde, sondern eben in einer Werkstatt. Denn Tiemann sei das Handwerk stets wichtig gewesen. Es sei absolut passend, dass Werke des Barock auf dem Programm stünden, wo sich Tiemann gerade intensiv mit der Malerei des Barock auseinandergesetzt habe.

MuSe-Macher Robert Leschik nannte die Spielstätte einen Glücksfall. „Wenn wir die Konzerte planen, haben wir noch nichts im Kopf.“ Die Suche begänne dann während der Vorbereitung des Programms und sei zunehmend schwierig. Denn: „In Seelze haben wir schon alle Orte abgegrast.“ Dann sei der Tipp gekommen, doch mal Tiemann zu fragen. Der Künstler habe nicht nur zugestimmt, sondern hatte auch bestimmte Vorstellungen. Musik von Händel stand auf der Wunschliste ganz oben, schließlich hört Tiemann diese auch während der Arbeit im Atelier. Der Ort sei etwas Besonderes, sagte auch MuSe-Organisator Christoph Slaby. Und Händel passe gut in die Werkstatt. „Händel hat sich nicht für einen Künstler gehalten, sondern gesagt, dass er Handwerker sei“, sagte Slaby.

Für die Konzertbesucher hatte Tiemann auch sein Kunsthaus geöffnet, in dem aktuelle Landschaftsansichten zu sehen waren. Dazu gab es im Garten Getränke und Würstchen vom Grill.

Das Programm der MuSe nähert sich damit dem Ende. Von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Juli, gibt es noch drei Konzerte: Kammermusik spielen Ovidiu Simbotin (Violine) und Andrzej Barlog (Piano) am Freitag (Beginn: 19.30 Uhr) im Alten Krug, im Pfarrgarten von St. Martin folgt am Sonnabend ein Klavierkonzert mit Moto Harada (Beginn: 18 Uhr) und am Sonntag (Beginn: 17 Uhr) beendet die Gruppe Basta dort das Festival. Karten gibt es im Vorverkauf bei Petri & Waller sowie online bei eventim.

Von Thomas Tschörner