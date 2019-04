Dedensen/Almhorst

Von Montag, 8. April, bis voraussichtlich Dienstag, 23. April, wird die Straße Am Bahnhof in Dedensen voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten am Asphalt. Deshalb müssen auch die Buslinien 575, 700 und der Nachtliner N70 umgeleitet werden. Sämtliche Haltestellen in Dedensen werden in dieser Zeit nicht angefahren. Das Unternehmen Regiobus teilte mit, dass auf der B441 in Höhe des Bahnhofs Dedensen-Gümmer eine Ersatzhaltestelle eingerichtet wird. Dort gelten die Abfahrtszeiten der Haltestelle Dedensen/Forstamtsstraße. Danach verkehren die Busse auf dem Regelfahrweg.

Auch in Almhorst müssen Busse wegen Bauarbeiten umgeleitet werden. Von Montag, 8. April, bis zum Betriebsschluss am Dienstag, 9. April, können die Linien 570 und 573 aufgrund von Pflasterarbeiten die Haltestelle Almhorst/Hopfenbruch nicht anfahren. Eine Ersatzhaltestelle wird auf dem Rohlanddamm hinter der Einmündung Hopfenbruch, auf Höhe des Alten- und Pflegeheims, eingerichtet.

Von Linda Tonn