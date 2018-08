Seelze

Das erste Augustwochenende gestaltet sich unter freiem Himmel: Men in Blech geben ein Open-Air-Konzert im Pfarrgarten, die Gartenfreunde laden zum Sommerfest und das Tenniscamp für Kinder und Jugendliche hat noch freie Plätze. Und für die ganz Sportlichen geht’s zum Beachvolleyball-Turnier auf den neuen Sportplatz nach Lohnde.

Sonnabend: Men in Blech spielen im Pfarrgarten

Seelze. Die Open-Air-Veranstaltung im Sommer hat mittlerweile schon Tradition: Am Sonnabend, 4. August, gastieren um 19.30 Uhr Men in Blech im Pfarrgarten der Martinskirche, Martinskirchstraße 11. Bei Regen wird das Konzert im benachbarten Kirchengebäude stattfinden. Der Eintritt kostet 15 Euro. Die Karten sind im Vorverkauf bei Petri und Waller, Hannoversche Straße 13 a oder über www.reservix.de erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr.

Men in Blech spielen am Sonnabend, 4. August, in Seelze. Open Air im Pfarrgarten mit Men in Blech Quelle: Privat

Sonnabend: Stadtmeisterschaft im Beachvolleyball

Lohnde. Am Sonnabend, 4. August, läuft die Stadtmeisterschaft Seelze das erste Mal in Lohnde auf dem neuen Platz. Los geht’s um 11 Uhr auf dem Sportplatz in Lohnde, Fährweg. Das Fest samt kulinarischen Angeboten vom Grill und Kuchenbüfett läuft bis etwa 17 Uhr.

Sommereinsatz in Seelze-Lohnde, dort wird das Beachvolleyballfeld saniert. Quelle: Samantha Franson

Sonnabend: Trio bringt Mozart nach Letter

Letter. Für sein Konzert in Letter hat das polnische Trio Poznan Kompositionen bekannter Musiker ausgewählt. Am Sonnabend, 4. August, werden ab 17 Uhr Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn, Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel in der Kirche St. Michael in Letter erklingen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Kulturarbeit des Freundeskreises Musik in St. Michael gebeten.

Das Trio Poznan gastiert am Sonnabend, 4. August, in St.Michael. Quelle: privat

Sonnabend: DRK Lathwehren sagt Dankeschön

Lathwehren. Der DRK-Ortsverein wird 60 Jahre alt und lädt als Dankeschön alle ehrenamtlichen Helfer für Sonnabend, 4. August, 9 Uhr, zu einem Frühstück in die Mooshütte an der B 65 in Bad Nenndorf ein. Der Vorstand will damit die Arbeit der Helfer würdigen.

Der DRK frühstückt am Sonnabend, 4. August, mit seinen Ehrenamtlichen. Quelle: Pixabay/ Archiv

Sonntag: Gartenfreunde laden zum Sommerfest

Letter. Der Verein der Gartenfreunde lädt für Sonntag, 5. August, um 11 Uhr, zu einem Sommerfest ein. Im Vereinsheim in der Kolonie Am Holze sind Mitglieder und Gäste willkommen. Nach der Eröffnung des Vorsitzenden und den Grußworten des Ortsbürgermeisters werden Mitglieder geehrt und Gärten prämiert. Die Besucher erwartet Kaffee, Kuchen und Herzhaftes vom Grill.

Am Sonntag, 5. August, laden die Gartenfreunde zum Sommerfest. Quelle: Archiv

Wochenende: Tenniscamp für Kinder und Jugendliche

Letter. Drei Tage Tennisspaß für Kinder und Jugendliche: Am Freitag, 3. August, beginnt das Tenniscamp bei den TV Letter White Stars. Teilnehmen können alle Anfänger und Fortgeschrittenen zwischen acht und 16 Jahren. Begleitet wird das sportliche Wochenende vom TVL-Trainerteam, das die Kinder und Jugendlichen individuell fördern möchte. Einige Plätze sind noch frei. Anmeldung und weitere Infos sind auf der TVL Webseite www.tvletter.de zu finden.

Am Freitag, 3. August, beginnt das Tenniscamp des TV Letter. Quelle: Archiv

Von Joanna von Graefe