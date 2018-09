Seelze

Der Freitagabend beginnt besinnlich mit der „Langen Nacht der Kirchen“, an der sich auch die St. Barbara-Kirche beteiligt, bevor dann am Sonnabend die Wettkämpfe um den Stadtpokal für Trubel sorgen werden. Auch die Kleinsten sind an diesem Herbstwochenende besonders umsorgt: Die Kindertagesstätte St. Martin lädt zum Bazar, die Kirchengemeinde Dedensen zur Kinderkirche und das Heimatmuseum zur neuen Ausstellung „Schule im Wandel der Jahrhunderte“.

Freitag: Träumen bei der Langen Nacht der Kirchen

Die „Lange Nacht der Kirchen“ will in diesem Jahr „FreiRäume“ schaffen, denn so lautet der Titel der diesjährigen Veranstaltung. 66 Kirchen und Einrichtungen öffnen am Freitag, 7. September, ab 18 Uhr ihre Türen. Auch die St. Barbara-Kirche in Harenberg, Harenberger Meile 31, ist mit dabei und hat für ihre Besucher ein vielfältiges Programm zusammen gestellt.

Leo Keita bringt Musik aus seiner Heimat Mali mit. Quelle: Privat

Wochenende: Schießen und Kegeln um den Stadtpokal

Der Kampf um den Stadtpokal beginnt: Die Mannschaft messen sich am Sonnabend und Sonntag, 8. und 9. September, im Minigolf, Schießen und Kegeln. Treffpunkt ist die Minigolfanlage in Letter. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Mannschaften begrenzt, dabei werden Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Stadtpokal: So sahen die Sieger der vergangenen Jahre aus. Quelle: Archiv

Sonnabend: Start der Seelzer Friedhofswoche

Die Friedhofswoche, die am Sonnabend, 8. September, startet, ist eine Premiere. Zum ersten Mal beteiligt sich die Stadt Seelze an der bundesweiten Aktion „Tag des Friedhofes“, füllt aber bis Sonntag, 16. September, gleich eine ganze Themen-Woche mit interessanten Angeboten. Zum Auftakt der Friedhofswoche nehmen Fritz Baltruweit und Band das Publikum beim Konzert „Unterwegs“ am Sonnabend, um 19.30 Uhr, in der Dreieinigkeitskirche in Kirchwehren, Kirchwehrener Ring 5, mit auf eine Reise durch das Leben zu ganz verschiedenen Orten. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Katrin Faesel (rechts) und Manuela Gelse haben ein facettenreiches Programm der ersten Seelzer Friedhofswoche zusammen gestellt. Quelle: PATRICIA CHADDE

Sonnabend: Französische Sommerkomödie

Die Seniorentagesstätte, in der Pestalozzistraße 11, zeigt am Sonnabend, 8. September, um 15 Uhr eine französische Sommerkomödie auf der Kino-Leinwand. Die Seniorentagesstätte verspricht einen unterhaltsamen Kinonachmittag mit stimmungsvollen Landschaftsbildern, der Film-Titel bleibt eine Überraschung.

Sonnabend: Konzert mit Harfe und Flöte

Fritz Baltruweit und Band spielen am Sonnabend, 8. September, ein Konzert in der Dreifaltigkeitskirche. Der Verein Dorfgemeinschaft Almhorst möchte seine Kulturarbeit ausbauen und beteiligt sich daher mit diesem Konzert und einer Lesung an der Friedhofswoche. Das Konzert um 19.30 Uhr in der Dreieinigkeitskirche Kirchwehren, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Fritz Baltruweit und Band spielen in Kirchwehren. Quelle: privat

Sonnabend: Bazar in der Kindertagesstätte St. Martin

Die Kindertagesstätte St. Martin, Martinskirchstraße in Seelze, organisiert am Sonnabend, 8. September, 14 bis 16 Uhr, einen Basar. Die Kaffeestube bietet selbst gebackenen Kuchen, frische Waffeln und Getränke an. Die Besucher können sich aber auch mit Herzhaftem vom Grill stärken. Wer eine Anbieternummer möchte, kann sich per E-Mail an ­kindergarten-martinskirche@htp-tel.de anmelden.

Sonnabend: Kindergottesdienst der Kirchengemeinde Dedensen

Die Kirchengemeinde Dedensen lädt am Sonnabend, 8. September, um 10 Uhr, alle Schulkinder zur Kinderkirche ein. Zur Kurz-Andacht, um 11.30 Uhr, sind auch Eltern und Geschwister willkommen.

Am Sonnabend lädt Dedensen zur Kinderkirche. Quelle: Archiv

Sonntag: Ausstellung zur Neueröffnung im Heimatmuseum

Das Heimatmuseum eröffnet am Sonntag, 9. September, seine neuen Räume im Alten Krug und präsentiert mit „Schule im Wandel der Jahrhunderte – Die Entwicklung der Seelzer Dorfschulen“ auch gleich die erste Sonderausstellung am neuen Standort im Seelzer Stadtzentrum. Am Sonntag werden um 11 Uhr die Gäste zur Eröffnung der neuen Museumsräume in Seelze, Hannoversche Straße 15, empfangen und ab 11.15 Uhr von Knut Werner, Vorsitzender des Museumsvereins, begrüßt.

Ausstellung "Schule im Wandel der Jahrhunderte" im Heimatmuseum. Quelle: Privat

Von Joanna von Graefe