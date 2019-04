Letter

Zeugen hatten am Mittwoch gegen 13.35 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie er auf dem Wochenmarkt auf dem Kastanienplatz die Fahrertür eine Transporters öffnete und eine im Fahrzeug befindliche Geldkassette entwendete, berichtet die Polizei. In der Kassette befanden sich die Einnahmen der Wochenmarktverkäuferin. Der Dieb flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. Allerdings wurde bei der Fahndung die Geldkassette gefunden, in der sich jedoch nur noch ein geringer Betrag befand.

Die Ermittler stellten zudem fest, dass der hintere rechte Reifen des Transporters zerstochen worden war. Ob der geflüchtete Mann für beide Straftaten verantwortlich ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner