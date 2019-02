Letter

Gleich drei Gewerbebetriebe in Letter-Süd sind in der Nacht zu Mittwoch Opfer von Einbrechern geworden. Die Unbekannten seien gewaltsam in die nebeneinander liegenden Gebäude an der Lise-Meitner-Straße eingedrungen, berichtet Seelzes Polizeisprecher Ralf Hantke. Aus einem Objekt, dass aktuell als Lagerhalle genutzt wird, sei wohl nichts entwendet worden. Aus den Räumlichkeiten eines benachbarten Reinigungsbetriebes ist nach den ersten Erkenntnissen der Polizei Seelze eine geringe Menge Bargeld gestohlen worden. „Welche Schäden bei einem dritten Betrieb entstanden und was möglicherweise entwendet wurde, steht noch nicht fest“, sagte Hantke. Er schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1000 Euro. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise oder Mitteilungen von verdächtigen Feststellungen. „Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Gewerbegebiet Letter-Süd ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, möge sich im Polizeikommissariat Seelze melden.“ Das Kommissariat ist rund um die Uhr unter Telefon (05137) 8270 zu erreichen.

Von Patricia Chadde