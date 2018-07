Seelze

Einbrecher haben am Montag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr versucht, in eine Wohnung am Rieheweg einzudringen. Wie die Polizei mitteilte, beschädigten die Unbekannten dabei die Glasscheibe der Terrassentür. Dann wurden die Einbrecher offenbar gestört oder ließen sich von einer sichtbaren Alarmanlage abschrecken, vermutet die Polizei. Sie gaben ihr Vorhaben auf und gelangten nicht in die Wohnung. Der Schaden an der Tür wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugen, die die Täter vielleicht beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner