Seelze

Gewaltsam hat ein Einbrecher versucht, am Mittwoch gegen 22 Uhr durch die Eingangstür in ein Geschäft für Tiernahrung und Heimtierutensilien an der Hannoverschen Straße zu gelangen. Dabei löste er die Alarmanlage aus und ergriff die Flucht, bevor die Polizei an dem Geschäft eintraf, berichtet ein Sprecher des Kommissariats Seelze. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und nehmen unter Telefon (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Seelze finden Sie unter http://www.haz.de/Umland/ Seelze/Polizeiticker-Seelze.

Von Thomas Tschörner