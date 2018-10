Lohnde

Einbrecher haben am Mittwoch zwischen 17 und 19.30 Uhr versucht, in ein Haus an der Lohnder Straße/Ecke Beekestraße zu gelangen, berichtet die Polizei. Nach Einschätzung der Ermittler sind die Täter aber gestört worden, denn sie gelangten nicht in die Räume. Die Beamten hoffen jetzt auf Zeugen und nehmen unter Telefon (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner