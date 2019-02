Harenberg

Bei einer Kontrolle hat eine Streife am Sonntag um 0.50 Uhr einen 55-jährigen Seelzer auf der Harenberger Meile gestoppt, der angetrunken am Steuer saß. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten den Geruch von Alkohol in der Atemluft des Mannes fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Folgenlos wäre ein Wert von 0,49 Promille gewesen, wenn es keine erkennbaren Ausfallerscheinungen oder Unsicherheiten des Fahrers gibt. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von 500 Euro, mindestens einem Monat Fahrverbot sowie vier Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen. Außerdem untersagten ihm die Polizisten für die Nacht die Weiterfahrt.

Von Thomas Tschörner