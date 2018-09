Letter

Das Feuer, das am Donnerstag gegen 22.30 Uhr im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Heinrich-Spät-Straße in Letter ausgebrochen ist, ist vorsätzlich gelegt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist dies das Ergebnis einer Untersuchung der Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes, die den Brandort am Montag unter die Lupe genommen haben. Den Schaden an dem Haus schätzt die Polizei auf rund 250.000 Euro.

Ein Anwohner hatte die Flammen am Dachgeschoss des Gebäudes bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohner konnten sich alle unverletzt ins Freie retten. Trotz intensiver Löscharbeiten der Ortsfeuerwehren Letter, Seelze und Almhorst, bei denen auch eine zweite Drehleiter aus Hannover zum Einsatz kam, konnte die Feuerwehr einen erheblichen Schaden am Dachstuhl nicht verhindern.

Die Ermittler hoffen weiterhin auf Zeugen, die sich unter Telefon (0511) 109-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung setzen können.

Von Thomas Tschörner