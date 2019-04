Seelze

Ein direkt an einem Gebäude abgestellter Müllcontainer ist am Freitag gegen 4 Uhr vor der Zufahrt einer Tiefgarage an der Hannoverschen Straße in Brand geraten, berichtet Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner. Erste Löschversuche durch die Polizei seien erfolglos geblieben. „Durch die starke Hitzeentwicklung zerbarst bereits eine Fensterscheibe an dem Wohnhaus“, sagte Bittner. Erst die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und das Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Die Brandursache ist noch unklar. Auffällig sei aber ein neben dem Container stehender Holzkohlegrill gewesen. Die Ortsfeuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitag ein Container in Brand geraten. Quelle: Feuerwehr

Von Thomas Tschörner