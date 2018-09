Seelze

Wegen eines vermutlich verletzter Schwan auf dem Stichkanal musste die Feuerwehr am Sonntagmittag ausrücken. Um 13.11 Uhr wurden die Feuerwehrleute an den Yachthafen gerufen. Aufmerksame Radfahrer hatten den offensichtlich am Fuß verletzten Schwan bemerkt. Fast 20 Einsatzkräfte versuchten, den Schwimmvogel einzufangen. Neben dem Boot der Feuerwehr Seelze war auch das Tierrettungsfahrzeug aus Döteberg angefordert worden. Nach rund einer Stunde beendete der Schwan den Einsatz – indem er einfach weiter flog. „Da haben wir keine Chance“, sagte Ortsbrandmeister Carsten Strowig. rem

Von Sandra Remmer