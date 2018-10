Seelze

Großalarm für die Rettungskräfte in Seelze am Mittwochmittag: Auf der Bundesstraße 441 sind in Höhe von Seelze-Süd ein Skoda und ein Opel nahezu frontal zusammengestoßen. Weil die Rettungskräfte zunächst von einer eingeklemmten Person ausgingen, wurde auch die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Letter waren mit einem Löschfahrzeug, die Freiwillige Feuerwehr Seelze mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Zudem landete der Rettungshubschrauber Christoph Vier und flog ein schwer verletztes Unfallopfer in eine Klinik, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Seelze mit.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht noch nicht fest. Für die Rettungsarbeiten ist die B441 gesperrt worden. Es kommt zu größeren Verkehrsbehinderungen in Seelze und Letter.

Von sbü/else/RND