Seelze Seelze - Grüne wollen Runden Tisch zu Radwegen Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Seelze fordert einen Runden Tisch zum Thema „Radwege in Seelze“. Die Verwaltung kündigt ein erstes Gespräch für Anfang 2019 an.

Für Radfahrer gibt es in Seelze, wie hier an der Lange-Feld-Straße in Letter, oft nur wenig Platz. Quelle: Patricia Chadde