Seelze Seelze - Wegen Bauarbeiten: Haltestellen entfallen Bedingt durch den Beginn des vierten Bauabschnitts zur Sanierung der Ortsdurchfahrt in Harenberg entfallen mehrere Bushaltestellen. Die Sanierung dauert etwa bis zum 2. November.

In Harenberg fahren die Busse in den nächsten Wochen einige Haltestellen vorübergehend nicht an. Quelle: (Alexander Kšrner)