Harenberg

Die Harenberger Meile (K 251) wird ab Donnerstag, 9. August, zwischen Seelzer Straße und Gehrdener Straße wegen der laufenden Bauarbeiten voll gesperrt. Die Sperrung der Ortsdurchfahrt gilt voraussichtlich bis Freitag, 24. August. Nach Mitteilung der Region Hannover wird ein überörtlicher Umleitungsverkehr eingerichtet. Auch eine Ersatzhaltestelle an der Straße Tewenberg soll zur Verfügung stehen.

Die Harenberger Meile (K 251) und die Gehrdener Straße (K 230) werden für rund 1,1 Millionen Euro saniert. Die Arbeiten haben bereits begonnen und sollen voraussichtlich bis Oktober dauern. Auf einer Länge von 1100 Metern werden auf der Harenberger Meile Rinnen und die Fahrbahn erneuert. Die Gehrdener Straße wird ebenfalls saniert. Die Arbeiten sollen in mehreren Abschnitten ausgeführt werden. In Harenberg wird das Bauvorhaben grundsätzlich als Verbesserung gesehen. Kritik gab es aber an der Informationspolitik sowie an der Beschilderung der Baustelle. Wann welcher Abschnitt wie gesperrt wird, war zunächst unklar. Ortsbürgermeister Wilhelm Lohmann zeigte sich skeptisch, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Denn eigentlich sollten die Arbeiten schon weiter fortgeschritten sein. Ihm sei aber versichert worden, dass alles kein Problem sei und der Zeitplan stehe. Die ortsansässigen Geschäftsleute treibt dagegen eher die Sorge um, von ihren Kunden nicht mehr erreicht werden zu können.

Von Thomas Tschörner